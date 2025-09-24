セキチュー、上期経常が17％増益で着地・6-8月期も38％増益

セキチュー <9976> [東証Ｓ] が9月24日大引け後(16:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.0％増の5億3000万円に伸び、通期計画の5億5000万円に対する進捗率は96.4％に達し、5年平均の92.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常利益は前年同期比87.9％減の2000万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(2Q)の経常利益は前年同期比37.6％増の2億3400万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.9％→2.7％に改善した。



