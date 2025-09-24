Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月24日は、Apple「探す」ネットワーク対応で最長2年間稼働する大容量バッテリーを搭載した、UGREEN（ユーグリーン）のスマートトラッカー「FineTrack Smart Finder」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN FineTrack Smart Finder 1個 スマートトラッカー Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) iPhone対応 スマートタグ SmartTrack 紛失防止タグ/探し物 鍵/バッグ/財布/荷物/ペットの首輪など用 置き忘れ防止 スマホ鳴らす/防水/軽量 1,399円 （44％オフ） Amazonで見る PR PR

Appleの「探す」ネットワーク対応で世界中から位置を追跡可能な紛失防止タグ。44％オフの大特価に！

UGREEN（ユーグリーン）の「FineTrack Smart Finder」は、Apple「探す」ネットワーク対応のスマートトラッカー。交換可能なバッテリーで最長2年間稼働し、失くし物の心配を大幅に減らしてくれるアイテムが44％オフの大特価で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

最大の特徴は、Appleの「探す」ネットワークに対応していること。世界中のAppleデバイスを介して持ち物の位置を特定できるため、紛失時にも安心です。

専用アプリのインストールは不要で、iPhoneやiPadの「探す」アプリからすぐに利用できるのもシンプルで便利なポイントです。

全地球測位システム（GPS）での精密な位置情報検知に加えて、ブザー警報音も搭載。｢探す｣アプリから｢音を鳴らす｣を選択すれば、最大80dBと大音量で紛失物の場所を知らせてくれます。

交換可能バッテリーで2年間の長寿命を実現

Image: Amazon.co.jp

さらに嬉しいのは、バッテリーが交換可能な設計であること。多くのスマートトラッカーは内蔵バッテリー式で寿命が尽きれば使い切りとなりますが、この製品は最長2年間稼働し、寿命を迎えてもボタン電池を交換すれば引き続き利用できます。

本体サイズは36 x36 x7mmと薄型コンパクトなので、カギやバッグ、財布など幅広い持ち物に取り付け可能。最大5台のiPhoneデバイスと情報を共有することができるのも嬉しいポイントです。

「失くすかもしれない」という不安を、テクノロジーで解消してくれるUGREENの「FineTrack Smart Finder」。日常使いから旅行まで、持ち物管理をスマートにアップデートしてくれるアイテムです。

なお、上記の表示価格は2025年9月24日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source:Amazon.co.jp