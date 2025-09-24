Photo: Kohei K

アツアツのiPhoneで動画撮影をしたくない方にピッタリです。

今年もオランダ・アムステルダムで開催されたメディアやエンタメの展覧会「IBC2025」で、撮影機材メーカーのSmallRigがiPhone 17シリーズ向けのアクセサリーをさっそく発表していたのでハンズオンしてきました。

SmallRigのiPhone17用ケース Photo: Kohei K

これまでケージ系に注力していたSmallRigですが、毎日使いもできるようにケースも手掛けることに。

ケース自体はスタンド機能がついているシンプルなものですが、カメラ部分のプレートはMoment Lensのようにレンズがねじ込めるようになっており、更にプレートごと取り外してフィルター向けのマウントに取り替えることもできるようになっています。

サンプルでついていたレンズは5倍ズームのレンズでした。

カメラグリップとレンズのセット Photo: Kohei K

ケースにはカメラグリップ（シャオミ 15 Ultraのカメラキットと似ていますね）をつけることもできますが、さらに本格的な動画撮影をしたい方にはケージとハンドルのセットがオススメです。

そして今回の目玉とも言えるのが、iPhoneの背面にくっつけられる、メディアハブ兼冷却ファン兼モバイルバッテリー。USB-C端末やHDMIがついているため、外部マイクや外部ストレージに接続して給電することが可能な上、iPhone自体もMagSafe経由で充電できます。

HDMIやUSB-C3.2、USB-C PDにも対応 Photo: Kohei K

ケースは公式サイトで35ドル、ハンドルも付いたケージキットは50ドルで既に販売されています。

それ以外の製品は12月に発売予定で、ハブは89ドル、レンズは100ドル弱、そしてケース・ケージ・ハンドル・ハンドル2つが付いたセットが119ドルになるとのことでした。

そこまでついて119ドル（今のレートで約17,500円）は結構オトクなのではないでしょうか。