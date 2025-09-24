»³ËÜÉñ¹á¡Ö´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡É×¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¤È¤Î¸ý¥²¥ó¥«¹ðÇò¡ª¡ÖÆ¬¤¤¤¤¤«¤éÏÀÇË¤·¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤¬16ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2¡×¤Ë½Ð±é¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY¡¡FIRST¡¡STORY¡×¤ÎHiro¤È¤Î¸ý¥²¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¡¢¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤ë¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¡¢¾Þ¶â¤òÁÀ¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢»öÁ°¤Ë¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤ò¤·¤¿ÃË½÷10Ì¾¤¬¡¢¼«¤é¤¬Áª¤ó¤À"ÀµÂÎ"¤ò±£¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç8Æü´Ö¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¸ý¥²¥ó¥«¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£MC¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¸ý¥²¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»³ËÜ¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ1Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼«Ê¬¼´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¸ý¥²¥ó¥«¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¸ý¥²¥ó¥«¤ò·Ð¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¹»³¤¬¡ÖÁ°¿ÊÅª¤Ê¸ý¥²¥ó¥«¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢ÁêÊý¤Î¥ê¥ê¡¼¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÃË¤ÏÏÀÇË¤µ¤ì¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»³ËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÆ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡ÊÉ×¤Ï¡ËÏÀÇË¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö»ä¤â´¶¾ðÅª¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤ª¸ß¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤ÈHiro¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤ÇÊó¹ð¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿10·î13Æü¤Ï»³ËÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢Ï¢Ì¾¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Ë²ÈÂ²¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëº¤Æñ¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¶ì³Ú¤ò¶¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£