7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM」（ネオジャポニズム）の瀬戸みるかが、新作EP「NON LABEL」発売を受けて都内でソロインタビューに応じた。ライブではセンターポジションを担い、ステージを離れれば「ライブアイドル界最強の童顔巨乳」と称される美ボディを生かしたグラビア活動や、ライフワークとも言えるコスプレで異彩を放つ。その華やかな現在地に至るまでの道のりは、決して一直線ではなかった。（「推し面」取材班）

小学生の頃、アニメ「プリティーリズム」や「アイカツ！」が毎週の楽しみだった。テレビの中で踊るキャラクターたちの真似をして、自宅のリビングをステージに見立てて踊る。ぼんやりと「アイドルっていいな」と思い始めたのはこの頃だ。

小学校高学年。原宿を歩いていたある日、立て続けに10回以上スカウトを受けた。「芸能に興味ない？」。声をかけられるたび、自分を客観視する感覚が少しずつ芽生えていく。「私って可愛いかも」。そんな意識が、少しずつ形になっていった。

転機が訪れたのは中学生の頃。明確ないじめがあったわけではない。ただ、学校という空間が肌に合わなかった。理不尽なルールに息苦しさだけが積もっていった。「学校に行きたくない」という思いが、日ごとに膨らんでいった。

逃げ場を探していた。そんなとき、原宿でのスカウト体験やアニメへの憧れが結びつき、「芸能活動を始めれば学校を休む理由になるかもしれない」と考えた。動機は不純だったかもしれないが、それが最初の一歩になった。

最初に所属したグループでは、TIF（TOKYO IDOL FESTIVAL）のような大舞台には立てなかった。客席から見るステージのキラキラしたアイドルたち。「あそこに立ちたい」と思った瞬間、初めて本気になった。

「このままじゃ一生TIFに出られないかもしれない」。そう思い詰めて、当時の所属グループを飛び出した。次の選択肢は、目星をつけていた別のグループかNEO JAPONISMのオーディションを受けること、アイドルは辞めることの二択だった。ちょうどオーディションが開催されていたネオジャポのチャンスをつかみ、現在センターポジションを任されるようになった。

「努力をやめないこと」だけは、ずっと信じてきた。「顔は可愛いと思っています。でも、努力をやめたら、本当にただの“可愛いだけ”の女の子で終わってしまう。ファンの方から『みるかちゃんの努力している姿に勇気をもらってるよ』って言ってもらえるのが、何よりもうれしいし、励みになっています」

加入当初は、煽りもダンスもパフォーマンスもうまくいかなかったことの方が多い。満足にこなせず、気持ちが沈んだ日は数え切れない。だが、ひとつずつ繰り返していくうちに、少しずつ形になってきた。積み重ねてきた経験が、確かな自信に変わっていった。

「アイドル活動を始めてから、コスプレがしたい、グラビアに挑戦したいと、自分の中で“やりたいこと”が膨らんできたんです。それを大人の方に伝えたら、『全然、好きなことやっていいよ』って言ってくださって。事務所もメンバーも、何も言わずに応援してくれる。すごくありがたい環境だなって思います」

気持ちが沈みそうなときは、こう言い聞かせる。「うまくいかないことの方が多いよね」。そう笑えるようになったのは、もがきながらも歩いてきた時間があったから。

「もし今がダメでも、次はうまくいくかもしれない。ネオにいる間、私は絶対に諦めない」

今夏、瀬戸の姿はTIFメインステージの中央にあった。日本武道館に立つという夢を叶えるその日まで、自分を信じて走り続ける。