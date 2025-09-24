¡Ö¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×13Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡¢»Ê²ñ¤ÏÆóµÜÏÂÌé¡¡¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó»Ê²ñÅÁÀâÅª¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï24Æü¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤Ç°ìÀÆ¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿ÅÁÀâÅª¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤¬2026Ç¯¿·½ÕÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡È2ÂåÌÜ¡É¤Î»Ê²ñ¼Ô¤òÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï2000Ç¯¤«¤é2007Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤âÆÃÈÖ¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä©Àï¼Ô¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢15ÌäÄøÅÙ¤Î4Âò¥¯¥¤¥º¡£1Ìä¤´¤È¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Àµ²ò¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾Þ¶â¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½ªÌäÂê¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â1000Ëü±ß¡£¤À¤¬¡¢1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤ï¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢1Ìä1Ìä¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ï¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¿¿¹üÄº¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¿´ÍýÀï¡É¤Ë¤¢¤ë¡£Ä©Àï¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤È¤Î»×¤¤¤ÇÅú¤¨¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤ËÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤Î°ì¸À¡£¤ß¤Î¤µ¤ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê¡È´Ö¡É¤ÈÄÀÌÛ¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶»¤Î¸ÝÆ°¤ò¹â¤á¤¿¡£¤¢¤ÎÄÀÌÛ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î³Ð¸ç¤òÌä¤¦¡Èµ·¼°¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÉü³è¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¶õµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢½À¤é¤«¤µ¤È±Ô¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¤Ë¤Î¡É¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÄÀÌÛ¤Î´Ö¹ç¤¤¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤Î¸À¤¤Êý¡½¡½¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·¤¿¤Ê¡È¤Ë¤ÎÎ®¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡É¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÆóµÜ¤¬¡ÈÅÁÀâ¤ÎÈÖÁÈ¡É¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤ò¤É¤¦ÇØÉé¤¤¡¢¤É¤¦Ì¥¤»¤ë¤Î¤«¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤Î¶î¤±°ú¤¡¢ÃÎ¼±¤È´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤¬¡¢¿·½Õ¤ÎÌë¤Ë¿·¤¿¤ÊÇ®¶¸¤òÀ¸¤à¡£
¡¡ÆóµÜ¤ÏÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¡¢
¡ÖºÇ½é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¡ª¡©¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤¿¾Ð¡¡ÀÎ¡¢´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£