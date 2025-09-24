MVP¤Ï¥í¡¼¥ê¡¼¤«¡©¥¸¥ã¥Ã¥¸¤«¡©¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×58ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï2ÅÙ¤Î·É±ó¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏPS¿Ê½Ð·è¤á¤ë¡Ò»Ä¤ê5Àï¡Ó
MLB¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤âÂçµÍ¤á¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¸õÊä¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤È¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Î¤³¤ÎÆü¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î58ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È¤Î1Àï¤Ç¡Ö2ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÇÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ï»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¥»¥«¥ó¥É¥Õ¥é¥¤¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4-3¤Ç¾¡Íø¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£½é²ó¤Ï»Íµå¡¢2ÂÇÀÊÌÜ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸å¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ø¤ÎÊ»»¦ÂÇ¤ÈÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Þ¤»¤ó¡£
1-2¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ¤¦·Á¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡¢2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤³¤â¿½¹ð·É±ó¤ÇÀï¤¤¤òÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢Ë½Åê¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤¹¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï¥Û¥»¡¦¥«¥Ð¥¸¥§¥íÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¤Ï2ÎÝ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±µÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤â³ÎÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦2¿Í¤Î¼ç¤ÊÀ®ÀÓ
¡Ú¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Û
»î¹ç 154
ÂÇÎ¨.245
°ÂÂÇ 141
ÆóÎÝÂÇ 22
»°ÎÝÂÇ 0
ËÜÎÝÂÇ 58
ÂÇÅÀ 121
ÆÀÅÀ 107
»Íµå 95
ÅðÎÝ 14
OPS.945
»î¹ç 147
ÂÇÎ¨.325
°ÂÂÇ 170
ÆóÎÝÂÇ 29
»°ÎÝÂÇ 2
ËÜÎÝÂÇ 49
ÂÇÅÀ 105
ÆÀÅÀ 131
»Íµå 120
ÅðÎÝ 12
OPS1.121