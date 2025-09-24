ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¡¢8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈäÏª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ë¡×¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¾²
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤ò»Ï¤á¡¢2025Ç¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡¢5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¡£9·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿²¾²¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡23Æü¤Ï¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ëÍÎÉþ¤ä¡¢¤ª¤à¤Ä¡¢Âà±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ê¤É¡£Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÌ´¶õ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹ØÆþ¤òÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ù¥Ó¡¼¥é¥Ã¥¯¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¼«Æ°¤ÇÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ÆÌ´¶õ¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Î²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸«¤Æ¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Á¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²£¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤ä¤¹¤ä¿²¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë