クラウディア・カルディナーレさん（２０１３年1月１８日）＝ＡＰ

　ＡＮＳＡ通信などによると、映画「山猫」などに出演したイタリアの俳優クラウディア・カルディナーレさんが２３日、自宅があるフランスのパリ郊外で死去した。

　８７歳だった。