ＡＮＳＡ通信などによると、映画「山猫」などに出演したイタリアの俳優クラウディア・カルディナーレさんが２３日、自宅があるフランスのパリ郊外で死去した。
８７歳だった。