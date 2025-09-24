お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）の妻で俳優の安田成美（58）が23日、Instagramで"仲良し夫婦ショット"を披露。その姿に反響が寄せられている。

【映像】マチュピチュやバスでの密着夫婦ショット（複数カット）

これまでにも、お互いのInstagramで、番組で訪れたマチュピチュやプライベートハワイ旅行での夫婦の写真を投稿してきた木梨と安田。2023年3月には木梨が2人でバスに乗車した際の密着ショットをアップすると話題になっていた。

笑顔でバスに乗る夫婦ショットを公開

2025年9月23日には、安田がInstagramを更新し、バスの車内で撮影した笑顔の夫婦ショットを披露している。

「2人でバスに乗っちゃって 新五百円玉使えなかったの」

仲の良さが伝わる夫婦ショットにファンから「こんな場面に遭遇してみたい」「仲良いですね」「ステキな笑顔〜幸せがあふれでてます」「自然体でステキなご夫婦。いつまでも仲良しで憧れです」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）