ÆóµÜÏÂÌé¤¬£²ÂåÌÜ»Ê²ñ¡ª¡¡¥Õ¥¸¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤¬13Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡×
Íò¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42¡Ë¤¬¡¢26Ç¯¿·½Õ¤ËÆÃÈÖ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë»àµî¤·¤¿¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤ÎÈ¯¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤ÎÌ¾¤»¤ê¤Õ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£
¡È2ÂåÌÜ¡É»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆóµÜ¤Ï¡¢ÂçÌò¤Ë¡ÖºÇ½é¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¡ª¡©¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÀÎ¡¢¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡£ÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤ß¤Î¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡¢½À¤é¤«¤µ¤È±Ô¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡È¤Ë¤Î¡É¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£ÄÀÌÛ¤Î´Ö¹ç¤¤¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·¤¿¤Ë¤Ê¤ë¡È¤Ë¤ÎÎ®¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡É¤È¤Ê¤ë¡£¹ë²ÚÄ©Àï¼Ô¤â½Ð±éÍ½Äê¡£ÈÖÁÈ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£