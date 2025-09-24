TBSÎ¶Êõ¼ÒÄ¹¡Ö²æ¡¹¤Îºâ»º¡×À¤³¦Î¦¾åÃæ·Ñ¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡¥ê¥ì¡¼»ø¤Î·è¾¡¤Ï½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨16.3¡ó
TBS¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¶ÊõÀµÊö¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÅìµþ2025¡¡À¤³¦Î¦¾å¡×ÊüÁ÷¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
13Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç9Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤òÏ¢ÆüÊüÁ÷¡£¤Î¤ÙÌó62Ëü¿Í¤¬²ñ¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢»ëÄ°Î¨¤Ç¤â9Æü´ÖÁ´¤Æ¤ÇÁ´»þ´ÖÂÓ¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È¤â¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¶Êõ¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¾¯¤·À¼¤¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áû¤®¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤ß¤»¤Ä¤Ä¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Ãæ·Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²æ¡¹¤Îºâ»º¤«¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
³«ËëÁ°¤«¤éÁª¼ê¤ä¶¥µ»¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤·¡Ö½àÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬²æ¡¹¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿·¤·¤¤¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤¿Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÆÃ¤Ë4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÆü¤Ï½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨16¡¦3¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2427Ëü¿Í¤¬Æ±»þ»ëÄ°¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¶Êõ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¼ÂºÝ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÆü¤òÄÉ¤Ã¤Æ°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢Í×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÌµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³°¤Ç´¿À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£