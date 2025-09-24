¡Ú¸þÆüÄ®¶¥ÎØ£é£îÆàÎÉ¡¦£Ç·Ê¿°Â¾Þ¡ÛÁë¾ìÀé²ÃÍê¤¬ÃÏ¸µµÇ°¤ÇÉü³è¤Ø¡ÖÊ¿°Â¾Þ¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¸þÆüÄ®¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡Ê¿°Â¾Þ£é£îÆàÎÉ¡×¤¬£²£µÆü¡¢ÆàÎÉ¶¥ÎØ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¸þÆüÄ®¤¬²þ½¤´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áº£Âç²ñ¤ÏÂåÂØ³«ºÅ¤À¤¬¡¢´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÏ¸µµÇ°¤È¤Ê¤ëµþÅÔÀª¡£¤½¤Î°ì¿Í¡¦Áë¾ìÀé²ÃÍê¡Ê£³£´¡Ë¤â°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£³·î¼è¼ê£Ç¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤«¤éÌö¿Ê¤·¡¢²Æ¾ì¤Ï£¸·îÊ¿ÄÍ£Çµ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î½àÍ¥¾¡¡¢Â³¤¯£¹·îÊ¿°Â¾Þ¤â½àÍ¥¾¡¤ÈÇ³¤¨À¹¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÞ¼ºÂ®¡Ä¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£»Å³Ý¤±¤ëÍ¦µ¤¤ò¼º¤¤¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤¯¤·¡¢¤ÇÀï¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÁ°²ó¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤½¤³¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ìá¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸þÆüÄ®¶¥ÎØ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Ê¿°Â¾Þ¤ÏÊ¿°Â¾Þ¡£µþÅÔ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹ï¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÁ´ÎÏ¤òÊû¤°¡×¡£·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢¡Ö¿ôÃÍÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯£´Æü´Ö¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÊ¿°Â¾Þ¤ÈÌ¾¤ÎÉÕ¤¯¤â¤Î¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¡½¡½¡£
¡¡¶ì¤·¤¤»þ¤Ë´èÄ¥¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤³¤½µþÅÔ¤ÎÀï»Î¡£Â¿¤¯¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¡¢º£²ó¤Ï¥Á¥«¥è¥ê¤¬ÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£