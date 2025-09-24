¡Ú¥Ç¥ê¥Ø¥ë27Ç¯»Ë¡¸åÊÔ¡ÛÉ÷Â¯¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡ÄÌ¾¤Å¤±¿Æ¤ÏÉ÷Â¯¾ðÊó»ï¤À¤Ã¤¿!?
£¶·î¤Î²þÀµÉ÷±ÄË¡»Ü¹Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤¬Âç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¡¢É÷Â¯Å¹¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌµÅ¹ÊÞ·¿¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1998Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑÁ«¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£É÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸¶ðÌÀ»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëÂè£±²ó¤Î¸åÊÔ¤À¡£
·Ù»¡¤ÏÇÉ¸¯·¿ËÜÈÖÉ÷Â¯¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡Ç80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤ä¥Û¥Æ¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÅ¹ÊÞ·¿¤Î°ãË¡É÷Â¯Å¹¤¬Â³¡¹¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ó¥é¤¬ÈË²Ú³¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º°ìÈÌ²ÈÄí¤Ë¤âÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¼Ò²ñÌäÂê²½¤¹¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¼ÂÂÖ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÇÉ¸¯·¿ËÜÈÖÉ÷Â¯¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤ò´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢1998Ç¯¤ËÉ÷±ÄË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢1999Ç¯£´·î£±Æü¤Ë¿·Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÌµÅ¹ÊÞ·¿ÀÉ÷Â¯ÆÃ¼ì±Ä¶È¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÀÉ÷Â¯Å¹¤Î°ì·ÁÂÖ¤È¤·¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢½ÐÄ¥·¿É÷Â¯¤¬¹çË¡²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²þÀµË¡¤Ç¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¡ÖÀÅª¹¥´ñ¿´¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿À¸ò¡ÊËÜÈÖ¹Ô°Ù¡Ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ú¤ÆÁ°¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Û¥Æ¥È¥ë¤ä¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢±¿±Ä¤òÉ÷±ÄË¡¤ÎÆÏ½ÐÀ©¤È¤·¤Æ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÉ¸¯·¿É÷Â¯¤Î¼Â¿ô¤òÇÄ°®¡£¤µ¤é¤Ë°ãË¡ËÜÈÖÅ¹¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÏ¤±½Ð¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢°ìÀÆ¤ËÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î·üÇ°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶È¼Ô¤Ï¡¢Ë¡²þÀµ¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¡¢·Ù»¡¤Î½ÐÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬ÆÏ¤±½Ð¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤·¤¿¼êÆþ¤ì¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ°Ç¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¶È¼Ô¤¿¤Á¤Ï°Â¿´¤·¡¢Å¦È¯¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·Ð±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀãÊø¤òÂÇ¤Ã¤Æ·Ù»¡¤Ø¶î¤±¹þ¤ß¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿¼Ìë24»þ¤ò²á¤®¤ì¤ÐÌµµö²Ä¤Î°ãË¡É÷Â¯Å¹¤·¤«³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¹¤ê¾ì¤Ë¡¢·Ù»¡¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÆÀ¤¿¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¼õÉÕ½ê¡Êº£¤Ç¤¤¤¦¥Û¥Æ¥Ø¥ë¡Ë¤¬Ä«¤Þ¤ÇÉý¤ò¤¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï²è´üÅª¤Ê¤³¤È¤À¡£¤Ê¤ª¸½ºß¤ÏÅö»þ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¡Ç05Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥Ø¥ë¤Ï¿¼Ìë£°»þ¤«¤é¸áÁ°£¶»þ¤Þ¤Ç¤Î±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼õÉÕ½ê¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ïº£¤Ç¤â24»þ´Ö±Ä¶È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÅÐ¾ì¸å¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ãË¡¤ÎËÜÈÖÉ÷Â¯¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Æ¥È¥ë¤ÏÇ¯¡¹¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ºß¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤òÅ½¤ë¸ø½°ÅÅÏÃ¼«ÂÎ¤¬·ã¸º¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¥Æ¥È¥ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ï¡ØMAN-ZOKU¡Ù¤À¤Ã¤¿¡©
¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÆÈ¼«¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÏÂÀ½±Ñ¸ì¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö½ÐÄ¥¥Ø¥ë¥¹¡×¡ÖÇÉ¸¯·¿¥Ø¥ë¥¹¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥Ø¥ë¥¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢É÷Â¯¾ðÊó»ï¤Î¡ØMAN-ZOKU¡Ê¥Þ¥ó¥¾¥¯¡Ë¡Ù¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë»þÂåÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀÉ÷Â¯¤¬ÅÁÅýÅª¤ÊÅ¹ÊÞ·¿¤«¤é¡¢¤è¤êÈóÂÐÌÌ·¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò²ð¤·¤¿·ÁÂÖ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ç80Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥¯¥é¤äÅÁ¸À¥À¥¤¥ä¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤ò²ð¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Î´À¹¤·¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤é¤òÇÞ²ð¤È¤·¤¿±ç½õ¸òºÝ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÉ÷Â¯»º¶È¤¬ÀÖÀþ¤ä´¿³Ú³¹¤ÎÅ¹¤«¤é¡¢ÈóÂÐÌÌ·¿¤Î¥Æ¥ì¥¯¥é¡¢½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡¢¤½¤·¤ÆÌµÅ¹ÊÞ·¿¤Î¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯Î®¤ì¤Ï¡¢¶õ´ÖÅª¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿·ÁÂÖ¤«¤é¤è¤êÊ¬»¶²½¤·¡¢Èó¶õ´Ö²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤Ø¤Î¸·¤·¤¤µ¬À©¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
É÷Â¯Í·¤Ó¤ò¤¹¤ëµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤Ï¿¼Ìë24»þ°Ê¹ß¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤êÍ·¤Ó¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤·¤«¤â¥Û¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Âð¤Ë¤Þ¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼õ¤±¤¿¡£
µÒ¤ÏÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÎø¿Í¤ò¼«¼¼¤Ë¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¡Ö°ìÈÌ¤ÎÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹¤¤Éô²°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×¤³¤È¤¬¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤Î¤è¤¦¤ËÂÔ¹ç¼¼¤ÇÂ¾¤ÎµÒ¤È°ì½ï¤Ë½çÈÖ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¹ÊÞÆâ¤ÇÃÎ¿Í¤Ë²ñ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
É÷Â¯¾î¤ò¼«Âð¤Ë¸Æ¤ó¤À¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¹¤ë·ÁÂÖ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤ËËÜÈÖ¤¬Á°Äó¤À¤Ã¤¿°ãË¡¤Ê¥Û¥Æ¥È¥ë¤ä¥Ç¡¼¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤âËÜÈÖ¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö½é¤ÏÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤ÇÍ·¤Ó´·¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥ë¡¼¥à¤ÎÎÁ¶â¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂå¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£1999Ç¯¤«¤é¡Ç00Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢·§ËÜ¤Ê¤É¤ÎÀ¾ÆüËÜ¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤òÄê´üÅª¤Ë¼èºà¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½µ´©»ï¤ä·î´©»ï¤Ê¤É¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÉ÷Â¯¾î¤ÎÌ¾´Õ¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£¼èºà¤Ç¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÎÁ¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥¤Âå¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Û¥Æ¥ëÂå¤ä¸òÄÌÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬³ä¹â¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤³¤Îº¢¤Ï¤Þ¤À½ÐÄ¥·¿¤Î·ã°ÂÅ¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤Ê¤éÅ¹ÊÞ·¿¤¬°ìÈÖ¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É÷Â¯¶È³¦¤ËÍ¿¤¨¤¿Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢É÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ë¤âÊÑ²½¤òÍ¿¤¨¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ°Ý»ýÈñ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Å¹ÊÞ·¿¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Äã¤¤½é´üÅê»ñ¤Ç³«¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»²Æþ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Ï»öÌ³½ê¤ò¼«Âð·óÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë±¿±Ä·ÁÂÖ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Åö¶É¤¬Å¹ÊÞ¤ä¼õÉÕ½ê¤Îµ¬À©¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯·¹¸þ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÅ¹ÊÞ»ÜÀß¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤³¤È¤ÏÅ¦È¯¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÅÅÏÃ£±ËÜ¤¢¤ì¤Ð³«¶È¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É»²Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼ê·Ú¤µ¤«¤é°ìµ¤¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹ÊÞ·¿¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¿¼Ìë¤ËÆ¯¤±¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞ·¿¤È°ã¤¤Éô²°¿ô¤È½Ð¶Ð½÷À¿ô¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢ÁáÈÖ¡¦ÃÙÈÖ¤È¤¤¤¦£²¸òÂåÀ©¤ÎÇû¤ê¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¹¥ÅÔ¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤òµÒ¤ÎÂÔ¤Ä¾ì½ê¤Ë¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥ê¥Ø¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¿¦¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÉ÷Â¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»Å»ö¤Ï¡¢Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µÒ¤ò±ØÁ°¤Ê¤É¤«¤éÁ÷·Þ¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤òÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤òµÒ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤ÇÁ÷·Þ¤¹¤ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËµÞÂ®¤Ë¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
1998Ç¯¤Î²þÀµ¤ÇÉ÷±ÄË¡¤¬ÌµÅ¹ÊÞ·¿É÷Â¯¤Î±Ä¶È¤ò½é¤á¤Æµ¬À©ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢É÷Â¯¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç°ãË¡¤ÊËÜÈÖÅ¹¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤À¤Ã¤¿ÌµÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÀÉ÷Â¯¤Ë¡¢µ¬À©¤ò²Ý¤¹¤ÈÆ±»þ¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¹çË¡Åª¤Ë±Ä¶È¤Ç¤¤ëÆ»¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Î©ÃÏµ¬À©¤Ë¤è¤ê¿·µ¬³«¶È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ·¿É÷Â¯Å¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Ë¡Åª¤Ê±Ä¶ÈÏÈÁÈ¤ß¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥Ø¥ë¶È³¦¤ÏµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¡£Åö½é¤Ï¼óÅÔ·÷¤ä¶áµ¦·÷¤ÇÁý²Ã¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ
