【しまむら】大人にドンピシャ！ 重ねるだけでシャレる♡「優秀トップス」

いよいよ重ね着が楽しくなる季節。トレンドの “レイヤード” も、秋本番を迎えるまでは軽やかに楽しみたいところ。【しまむら】には、そんな気分に寄り添う「シャレ見えトップス」が続々登場しています。今回は、大人コーデに奥行きをプラスするジレやビスチェをピックアップ。シンプルコーデにプラスするだけで一気に着映えしそうです。

チェック × フリルで体型カバーもおしゃれも両取り

【しまむら】「サッカーCKフリルベスト」\1,639（税込）

サッカー生地の軽やかさと細かなチェック柄が目を引くフリルベスト。ギャザー切り替えでふわっと広がるシルエットがお腹まわりをカバーしてくれるのもうれしいポイント。モノトーン配色で秋の落ち着いた着こなしに馴染み、黒Tに重ねるだけでシャレ見えしそうです。

大人顔のチェック柄 & コンパクトで取り入れやすい！

【しまむら】「チェックビスチェ」\1,089（税込）

チェック柄がアクセントになったビスチェ。一見甘めのアイテムも、黒ベースなら大人も着こなしやすそうです。短めの丈感なので、自然とウエスト位置が高く見えるのも魅力。インナーはTシャツでカジュアルに、シャツ合わせできれいめに仕上げるのもいいかも。秋のレイヤードを軽やかに楽しめるアイテムです。

インナー次第で雰囲気が変わるシアー素材が魅力

【しまむら】「シアーマエリボンベスト」\1,089（税込）

@so.ra_ynさんが「いつものコーデに足すだけでおしゃれ感UP」とお気に入りのシアーベスト。重くなりがちな秋コーデに、透け感がほどよい抜けを作ってくれます。柄トップスやタートルトップスなど、インナー次第で雰囲気チェンジが楽しめるのも◎

フリルの甘めデザインもブラウンなら大人っぽく

【しまむら】「CHO＊ダンフリルビスチェ」\1,089（税込）

段フリルが軽やかに揺れ、お腹まわりをさりげなくカモフラージュ。コーデをぐっと華やげてくれる一着です。甘めデザインもブラウンなら落ち着いた印象に仕上がり、大人にぴったり。ロゴT × スウェットパンツのラフなスタイリルにレディなムードをプラスしてくれます。

