フジテレビが２４日、同局で人気を博したクイズ番組「クイズ＄ミリオネア」が１３年ぶりに復活すると発表した。司会は二宮和也が務める。

みのもんたさんの発する「ファイナルアンサー？」の名セリフで一斉を風靡（ふうび）した伝説的クイズ番組が帰ってくる。２０００年から０７年にかけてレギュラー放送された同番組が来年、２６年新春に特番として復活。司会を務める国民的グループ・嵐のメンバーで、俳優の二宮和也。“みの”から“にの”へのバトンリレーが、令和の時代に新たな伝説を生み出す！？

２代目司会者となった二宮和也は「最初お話を聞いた時は本当に！？と驚きましたが、本当でした笑 昔、観（み）させていただいていた番組の中にまさか自分が入れるだなんて、、、番組ファンの方々にも楽しんでもらえるように頑張ります」と、コメントした。

番組の真骨頂は、単なるクイズ番組にとどまらない“心理戦”。挑戦者がやっとの思いで答えを決めたときに、静かに投げかけられる「ファイナルアンサー？」の一言。みのさんの絶妙な“間”と沈黙が、挑戦者の心を揺さぶり、視聴者の胸の鼓動を高めた。あの沈黙は、単なる演出ではなく、挑戦者の覚悟を問う“儀式”だった。

挑戦者が挑むのは、１５問程度の４択クイズ。１問ごとに難易度が上がり、正解を重ねるごとに賞金も増えていく。最終問題までたどり着き、正解すれば賞金１０００万円。だが、１つのミスがすべてを失わせる可能性もある。だからこそ、１問１問に込められる緊張感は尋常ではない。

今回の復活で注目されるのは、二宮がどのようにこの番組の空気を作り出すのかという点。みのさんのような重厚な存在感とは一味違った、柔らかさと鋭さを併せ持つ二宮が、どんな駆け引きを見せるのか。沈黙の間合い、挑戦者との距離感、そして「ファイナルアンサー？」の言い方―― すべてが新たな“にの流ミリオネア”を形作っていく。新春の夜に新たな熱狂を生む。