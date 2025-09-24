◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

北海道でアマ野球取材を始めて６年。ＮＰＢに羽ばたく選手を多く見届けた。世代の代表で活躍した選手もいれば、無名校からはい上がった選手など経歴は十人十色。中学時代の所属チームに焦点を当てると、近年プロ入りした道産子は意外にも軟式チーム所属選手が多い。

当時１５歳の私は「硬式の方がレベルが高い」と考え、中学硬式野球チームに入った。甲子園で活躍している選手はボーイズ、リトルシニアなどで経験を積んだ選手が目を引く。今夏の南北北海道代表の北海、旭川志峯はベンチ入りメンバー４０人のうち３０人が硬式出身だった。今秋のドラフト１位候補・石垣元気投手（健大高崎）や、日本ハム・伊藤大海投手も中学で硬式球を握った。

一方、近年のドラフト会議に目を向けると、北海道では軟式出身者の指名が目立つ。２０２０年からの５年間で育成を含めて３１人が指名を受け、そのうち中学で軟式チーム所属だった選手は２２年ドラフト１位の斉藤優汰投手（広島）、２位の門別啓人投手（阪神）ら１９人。硬式出身の１２人を大きく上回った。

今秋のドラフトでも大学日本代表の仙台大・平川蓮外野手を筆頭に中京大・秋山俊外野手、北海学園大・工藤泰己投手、高谷舟投手、札幌日大・窪田洋祐投手ら中学軟式勢が候補にズラリと並ぶ。これまで取材機会が少なかった中学軟式野球。今後は軟式、硬式にとらわれることなく金の卵を見つけていきたい。（野球担当・島山 知房）

◆島山 知房（しまやま・ともふさ）２０２２年入社。硬式野球部マネジャーを務めた立命大では広島・山足、元巨人・桜井と同期。