「何を着れば良い？」「堅苦しすぎるのは避けたい」仕事服選びのあるあるに寄り添う新レディース『CHANTOWA』誕生
新たなレディーススタイルシリーズ『CHANTOWA（ちゃんとは）』が、青山商事が展開するスーツスクエアから9月18日より発売された。俳優の白石麻衣がアンバサダーとして起用され、キービジュアルやCMにも登場。
【写真】この透け感、絶妙…“ちゃんと見える”のにお洒落も叶う
近年、ビジネスウエアのカジュアル化が進む一方で、「何を着れば良いか分からない」「きちんと感は欲しいけれど堅苦しいのは避けたい」という声が多く寄せられている。今回の『CHANTOWA』は、そうした「ちゃんとしたい」よりも「ちゃんとは、したい」という微妙なニーズに応えることを目的に開発された。
シリーズは全12品番で構成され、ジャケットやジレ、パンツ、スカート、コートのほか、ブラウスやカーディガン、ニットなど幅広くそろえる。10月下旬には一部アイテムが追加発売される予定だ。アイテムごとにシルエットやデザインにこだわり、安心感のあるビジネスカジュアルを実現しながら、トレンド要素も加えているのが特徴となっている。
担当者は「“ちゃんとは、したい”けれど自分らしさも大事にしたい、そんな方々に寄り添えるシリーズにした。オーソドックスなデザインに程よいトレンド感や機能性を取り入れ、働く人の毎日を支えたい」と語る。
すでに公開されたビジュアルでは、白石がジャケットやカーディガンを品よく着こなし、落ち着いた色合いとモダンなシルエットで「ちゃんとは」を表現している。今後はCMなどを通して幅広い層へ発信される。
商品はスーツスクエア全店および公式オンラインストアで販売中。コクーンシルエットプルオーバーやオーバーサイズカーディガンといった注目アイテムのほか、順次展開されるアイテムを含め、豊富なラインアップから選ぶことができる。
『CHANTOWA』シリーズは、仕事着の新しい“正解”の一つとして、オフィスファッションに悩む人々に寄り添う存在となりそうだ。
【写真】この透け感、絶妙…“ちゃんと見える”のにお洒落も叶う
近年、ビジネスウエアのカジュアル化が進む一方で、「何を着れば良いか分からない」「きちんと感は欲しいけれど堅苦しいのは避けたい」という声が多く寄せられている。今回の『CHANTOWA』は、そうした「ちゃんとしたい」よりも「ちゃんとは、したい」という微妙なニーズに応えることを目的に開発された。
担当者は「“ちゃんとは、したい”けれど自分らしさも大事にしたい、そんな方々に寄り添えるシリーズにした。オーソドックスなデザインに程よいトレンド感や機能性を取り入れ、働く人の毎日を支えたい」と語る。
すでに公開されたビジュアルでは、白石がジャケットやカーディガンを品よく着こなし、落ち着いた色合いとモダンなシルエットで「ちゃんとは」を表現している。今後はCMなどを通して幅広い層へ発信される。
商品はスーツスクエア全店および公式オンラインストアで販売中。コクーンシルエットプルオーバーやオーバーサイズカーディガンといった注目アイテムのほか、順次展開されるアイテムを含め、豊富なラインアップから選ぶことができる。
『CHANTOWA』シリーズは、仕事着の新しい“正解”の一つとして、オフィスファッションに悩む人々に寄り添う存在となりそうだ。