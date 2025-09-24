高橋文哉さんが、「ミツカン『鍋 THE WORLD』発表会」に登壇しました。



撮影の時のことについて話し始めた高橋さんは、 “スタジオに入った途端に、すごいいい香りが充満してて、西野（七瀬）さんと「これが今から食べられるのか」と言いながらやらせて頂いて” と、CM撮影の際のスタジオの様子を話し出しました。









高橋さんは “カットがかかってもずっと食べてて、「これ全種類制覇したいね」なんて西野さんと言いながら撮影してましたね” と、共演した西野さんと和気あいあいと撮影したことを話しました。







さらにイベントでは、一緒にCM出演していた西野七瀬さんからのビデオメッセージも放映。西野さんのお気に入りの具材だという、イカと豆腐が入りのオマール海老の海賊ブイヤベース味の鍋を試食した高橋さん。









高橋さんは “ん〜！美味しいです！” と思わず笑顔。さらにパンをスープによく染み込ませて、大きな口で一口食べると、頷きながら鍋の具材もかきこみ、満面の笑みも浮かべていました。

