お笑いコンビ、エルフの荒川（29）が23日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。自分に寄せたChatGPTを公開した。

この日のテーマは「AI依存」で、荒川は「私も依存者です」と明かした。

そして「何に使ってるの？」と聞かれると「言語学習をよく使うんですけど。それは何でかというと1回韓国で、韓国語で漫才する仕事をさせていただいた時に、何回も通訳の方に言い回しであったりずーっと聞いてて。でもChatGPTやったら、『あざっ』とかでいいわけじゃないですか返信。言葉系で使ってます」と明かした。

そして「『返信をエルフ荒川っぽくして』って言ってる方がちょっと多い。増えてきてるらしくて。本当に私みたいなんですよ」と、ChatGPTが書いた文書が公開された。そして「ハートも私がネットで使ってるハートなんですよ」と明かした。

すると3時のヒロイン福田麻貴（36）が「荒川ちゃんはいらんってことやな」とツッコミ、荒川は「えっ、私っていらんの！？」と”危機”に戸惑った様子。福田が「それもAIができるようになる」と言うと、荒川は「やめて！ いるから！」と反応し、笑いが起きた。