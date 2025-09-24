テレビ東京系「あのちゃんの電電電波」が２３日に放送された。

この日は、ミュージシャンのオーイシマサヨシをゲストに招き、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのがトークを繰り広げた。

「今まで会った有名人で一番興奮したのは？」のテーマでオーイシは、フジテレビ系「世にも奇妙な物語」でタレント・タモリと共演したことを回想。「（世にも奇妙−に）教師役で。長めに出て」と２０２１年１１月に放送された「秋の特別編」を振り返った。「普段、タモリさんが出てるパートって演者さんって出ないです。でも、その世界線に行かせてもらった」と同番組でストーリーテラーを務めるタモリとの激レア共演を興奮気味に明かした。

あのちゃんは「ええっ！」と驚きながら「これ僕もなんです！僕も！タモリさんと共演しないじゃん？普通。そこに行きましたよ」と、２０２３年６月放送の「夏の特別編」でタモリと激レア共演を果たしていることを笑顔で明かした。

オーイシは「一緒や！世界で２人かもしんない。マジで。あの空間すごいっすよね？１個めっちゃ覚えてんのはスタンドイン（リハーサルの代役）で入ってたタモリさんの代わりの方がめっちゃタモリさん！」と振り返ると、あのちゃんも「マジでそう！そうなの！」と大興奮。「だから僕たち偽タモリさんと」と爆笑していた。