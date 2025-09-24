【MLB】ダイヤモンドバックス 5ー4 ドジャース（9月23日・日本時間24日／フェニックス）

【映像】大谷の“101マイル”に対する打者の表情

ドジャースの大谷翔平投手が、101マイル（約162.9キロ）の剛速球で、2023年のルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人王）であるマルテをねじ伏せた。

ドジャースが1ー0と1点リードで迎えた4回裏、大谷は先頭のマルテにヒットを許す。そして迎えるのは、2023年の新人王で、今シーズンも31本塁打を記録しているキャロル。一発が出れば逆転となる場面だが、大谷は慌てなかった。カウント2ー2からの8球目、大谷はアウトコースいっぱい、まさにギリギリのところにストレートを投げ込んだ。球速表示はなんと101マイル。キャロルはまったく反応できず、ワンテンポ遅れて球審がストライクコールをし、見逃し三振が宣告された。

キャロルは闘志をへし折られたような苦々しい表情でベンチへと引き上げていった。

圧巻の101マイルに、ABEMAのコメント欄では、「ビタビタやないか！」「こんなん打てんわｗ」「101きたー」「ギアあげてきたか」「誰が打てんねん」「ヤバいだろマジで」「エグいなこのストレート」「最後は力で勝負してきたかw」「ズバッと三振まいどあり」「来年サイ・ヤング賞ですな」「コール遅すぎやろ」「遅いねん主審」などと大盛りあがりとなった。

渾身の1球で強打者キャロルをねじ伏せた大谷は、後続も難なく打ち取り、この回も無失点。スコアボードに0を刻んだ。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）