俳優の清水尋也被告と一緒に清水被告の自宅で乾燥大麻を所持したとして、逮捕された、俳優・遠藤健慎容疑者。

所属事務所の関係者が、ＴＢＳの取材にこたえました。

【写真を見る】【 俳優・遠藤健慎容疑者 】 逮捕の報道受け 所属事務所がコメント 「今、状況を確認しているところ」「容疑が事実であれば『契約解除』」

事務所関係者は「今、状況を確認しているところ。現段階ではコメントは出来ない。昨晩、マネージャーから（遠藤健慎容疑者と）連絡がつかないと聞いていた。捜索願い出した方がいいのではと話しをしていた。今日のニュースを見て知った」と、語りました。





更に、事務所関係者は「容疑が事実であれば『契約解除』」と、明かしています。





逮捕されたのは俳優の遠藤健慎容疑者（24）で、今月1日ごろ、東京・杉並区にある俳優の清水尋也被告の自宅で、清水被告や知人の清掃アルバイトの男（20代）とともに乾燥大麻0.392グラムを所持していた疑いがもたれています。

遠藤容疑者はおととい、麻薬取締法違反の罪で起訴された清水被告の知人で、ともに逮捕された20代の男と清水被告の自宅を訪れていたということです。

取り調べに対し、遠藤容疑者は「確かに尋也の家で大麻のようなものを見ましたが、それは私のものではありません」と容疑を否認しています。

また、清水被告は「毎回、友人に現金を渡して大麻を買ってきてもらいました」と供述していますが、警視庁は20代の男が購入していたとみています。

遠藤容疑者は2018年に公開された映画で清水被告と共演していました。





【 遠藤健慎 プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：NOVEMBER 24, 2000

出身：静岡県

HEIGHT：183cm



SPECIALITY

英会話（英語検定2級）

バスケットボール ピアノ ラップ







【担当：芸能情報ステーション】