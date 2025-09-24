モデルの長谷川潤さんが、「花王 新ヘアケアシリーズ発表会」にシルキーなワンピース姿で登壇しました。今回ブランドアンバサダーに就任した長谷川さんは、10月3日から放映されるCMで、娘のアイヴォリーさんと初共演します。



【写真を見る】【 長谷川潤 】「何回も何回もがんばる姿」12歳の娘とＣＭ初共演で成長を実感 子育てで大切にしていることを明かす



長谷川さんは初共演CMについて、 “最初にオファーをいただいたときに娘との共演って「ちょっと違う」という印象だったんですけど、ラフ絵コンテを読んで胸がキュッときて、「これなら一緒に共演しても、すごく意味のあるプロジェクトになるんじゃないかな」と思いました” と振り返りました。







長谷川さんは、 “アイヴォリーが一番驚いたことが、こういう撮影って、何度も何度も同じ動きを取らなきゃいけないところだと思う” “監督からの指示があって、例えば「もうちょっとナチュラルに」っていう指示に「普段どうやって歩いているんだろう？」って” “何回も何回もがんばる彼女の姿を見て「すごい、なんか偉いな。よくやってるね」っていう気持ちがありました” と、撮影や演技に挑む娘の姿を振り返っていました。













そんな長谷川さんが、子育てで一番大切にしていることについて聞かれると “言葉での愛情表現だったり、それを行動で見せる愛情表現であったり、クオリティタイムはきちんと過ごす” と語りました。さらに、 “子供たちは少しずつ離れていって、自分なりの道を進むので、それをサポートしながら応援していけたらと思っています” “やっぱり子ども達に「世界を知りたい」っていう気持ちが強くあるので、それを大事にしてますね” と考え方を明かしていました。

【担当：芸能情報ステーション】