EXOド・ギョンス、詐欺にあう!?仲良し俳優2人と予測不可能なメキシコ旅へ、韓国で10月放送

バラエティ番組『コンコンパッパッ〜今日から芸農人！〜』の俳優イ・グァンス、キム・ウビン、ボーイズグループEXOのメンバー、ド・ギョンス（D.O.）が帰ってくる。

来る10月17日、tvN「豆を植えた場所に豆が出てきて笑いと幸せでいっぱいの海外探訪」（原題・以下、『コンコンパンパン』）が初放送を確定させた。

見聞を広めるためにメキシコに飛んだイ・グァンス、キム・ウビン、ド・ギョンスのエピソードで視聴者に笑いを届ける。

『コンコンパンパン』は、『コンコンパッパッ〜今日から芸農人！〜』のスピンオフ番組『コンコンパプパプ』（原題）でミッションに成功したKKPPフード役職員が、会社の発展のための洞察を目的にメキシコに行く話だ。『コンコンパプパプ』に続く2作目のスピンオフ番組だ。

KKPPフード代表取締役のイ・グァンスと本部長のド・ギョンスとともに、キム・ウビンが内部監査チームとして合流し、愉快な関係性を披露する予定だ。

特に、3人は自身で国、宿舎、アクティビティなど、海外洞察日程を計画する。海外洞察費用を支援する本社の資金圧迫のなか、予算に合わせるために努力し、ときには交渉を試みながら見る楽しさが増す。

公開された第1次ティザー（42秒バージョン）には、KKPPフードの役職員のドタバタ洞察記が垣間見え、目を引く。イ・グァンスは「見聞を広げられないんだよ。今お金がなくて」「臭いがして眠れないんだよ。蟻のせいでこそばゆくてたまらないよ！」と抑えてきたつらさを表現し、笑いを誘っている。

続けて、「我々は厳密に言えば詐欺にあったんだよ。母がこれを見たら、泣く」と心を決めて発言をし、再度伝説のシーズンの誕生を期待させている。同時に、イ・グァンスは番組とは合わない状況だとし、番組のタイトルも知らずに爆笑を誘っている。

そうかと思えば、第1次ティザー（15秒バージョン）の動画には、イ・グァンス、キム・ウビン、ド・ギョンスがボートに乗ってどこかに向かっている。顔にパックをしたまま、沈黙のなか移動する彼らの表情が多くのことを物語っており、決して甘くないメキシコの旅を予感させる。

なお、『コンコンパンパン』は10月17日20時40分に韓国で初放送される予定だ。

◇ド・ギョンス（D.O.） プロフィール

1993年1月12日生まれ。俳優名義のド・ギョンスは本名。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内のポジションはメインボーカル。2014年に映画『明日へ』に出演し、以降俳優活動にも力を入れるように。演技の経験は練習生時代の共通教育課程で実施された授業のみという経歴であったが、それを感じさせない迫真の演技と安定感で一躍人気俳優となった。出演作はドラマ『大丈夫、愛だ』『君を憶えてる』『100日の郎君様』、映画『あの日兄貴が灯した光』『7号室』『神と共に』シリーズ、『スウィング・キッズ』など。