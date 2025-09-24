乃木坂46久保史緒里、ノースリーブで美肌見せ「華奢で可愛い」「スラッとしてて綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】乃木坂46の久保史緒里が9月23日、自身のInstagramを更新。ノースリーブで美しい肌を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46久保史緒里、華奢な美スタイル際立つノースリコーデ
久保は「夏ももう終わりか」と季節の移ろいを実感。「ほんとうに秋が来たね」とつづり、黒のノースリーブトップスにワイドパンツを合わせて美しい腕を披露したコンクリート壁前での写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「美しい」「華奢で可愛い」「スラッとしてて綺麗」「シンプルで素敵」「秋も楽しみ」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。
久保は11月26日・27日に横浜アリーナで開催される卒業コンサートをもって、乃木坂46から卒業することを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
