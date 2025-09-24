あの「ロッキン」で「ずっと話してた」人気アーティストとの交流告白「実は武道館も来てくれてた」
【モデルプレス＝2025/09/24】歌手のあのが9月22日、自身のInstagramを更新。「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」で「ずっと話してた」人気アーティストを明かした。
【写真】あの、マキシマム ザ ホルモンと舌出し親密ショット
あのは9月21日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演。これを受け「今年のロッキンは珍しくお外に出てました。驚かれました。さらにはいつもはあまり話せる人いなくて誰とも話せず終わるんだけどホルモンと一緒だったのでずっと話してた」とこの日共演したロックバンド・マキシマム ザ ホルモンとのオフショットを公開した。
また「実は武道館も来てくれてた」と9月3日に開催された自身初の日本武道館公演「呪いをかけて、まぼろしをといて。」にもマキシマム ザ ホルモンが訪れていたことを明かしている。
この投稿には「あのちゃんの表情が嬉しそう」「ほっこりする」「最高ショット」「雰囲気がめっちゃロック」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あの、マキシマム ザ ホルモンと舌出し親密ショット
◆あの「ずっと話してた」マキシマム ザ ホルモンとのオフショット公開
あのは9月21日、千葉市蘇我スポーツ公園にて開催された音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演。これを受け「今年のロッキンは珍しくお外に出てました。驚かれました。さらにはいつもはあまり話せる人いなくて誰とも話せず終わるんだけどホルモンと一緒だったのでずっと話してた」とこの日共演したロックバンド・マキシマム ザ ホルモンとのオフショットを公開した。
◆あのの投稿に反響
この投稿には「あのちゃんの表情が嬉しそう」「ほっこりする」「最高ショット」「雰囲気がめっちゃロック」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】