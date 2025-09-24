大原優乃、美ボディ大胆透けショットに視線集中「儚くて美しい」「目を奪われた」
【モデルプレス＝2025/09/24】女優の大原優乃が23日、自身のInstagramを更新。美しいボディが際立つショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】大原優乃、シースルーから美ボディ大胆透け
大原は、フォトグラファー・今城純氏による芸術的なポートレートを公開。淡いブルーの透け感のある布を身に纏い、美しいボディを際立たせており、柔らかな光の中で幻想的な雰囲気を演出している。短いボブヘアと繊細な表情が印象的で、アーティスティックな仕上がりとなった作品を載せている。
この投稿に、ファンからは「儚くて美しい」「目を奪われた」「綺麗で可愛い」「まるで絵画」「表情が好き」「アンニュイで素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大原優乃、シースルーから美ボディ大胆透け
◆大原優乃、美ボディ透けるポートレート公開
大原は、フォトグラファー・今城純氏による芸術的なポートレートを公開。淡いブルーの透け感のある布を身に纏い、美しいボディを際立たせており、柔らかな光の中で幻想的な雰囲気を演出している。短いボブヘアと繊細な表情が印象的で、アーティスティックな仕上がりとなった作品を載せている。
この投稿に、ファンからは「儚くて美しい」「目を奪われた」「綺麗で可愛い」「まるで絵画」「表情が好き」「アンニュイで素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】