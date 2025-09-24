神田うの、ミニワンピから美脚全開 圧巻スタイルに「さすがの美脚」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの神田うのが9月23日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】神田うの、ミニワンピから美脚披露
神田は、黒のミニワンピースにアクセントとして白のカーディガンを合わせたコーデを公開。膝上丈のスカートからは美しい脚をのぞかせている。
また「明日24日（水）TOKYO FM『TOKYO SPEAKEASY』25:00〜放送になります」と告知し、「ダラダラ夜更かしされてらっしゃる方は是非お聴き下さいませ〜 そうでない方はお時間許す時radikoでお聴き下さい」と呼びかけている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「さすがの美脚」「ラジオ楽しみ」「綺麗」「眼福」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
