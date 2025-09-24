坂下千里子、家族とろくろ体験で作った作品公開「クオリティ高い」「料理が映えそう」
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの坂下千里子が23日、自身のInstagramを更新。ろくろ体験で作った茶碗を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】坂下千里子、手作りの茶碗公開
坂下は「夏休みに家族で作ったお茶碗達が焼き上がって来ました！」とコメントし、手作りの茶碗を公開した。写真には鮮やかな青色、シックな黒色、可愛らしい白色、漆の光沢が印象的な赤茶色、4つの茶碗が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「料理が映えそう」「家族とろくろ体験楽しそう」「手作りの茶碗すごい」といったコメントが寄せられている。
坂下は2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂下千里子、手作りの茶碗公開
◆坂下千里子、手作り茶碗披露
坂下は「夏休みに家族で作ったお茶碗達が焼き上がって来ました！」とコメントし、手作りの茶碗を公開した。写真には鮮やかな青色、シックな黒色、可愛らしい白色、漆の光沢が印象的な赤茶色、4つの茶碗が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高い」「料理が映えそう」「家族とろくろ体験楽しそう」「手作りの茶碗すごい」といったコメントが寄せられている。
坂下は2008年1月にテレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、2010年12月に長男出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】