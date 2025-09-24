元乃木坂46佐藤楓、へそ出し私服コーデにファン絶賛「夏らしくて素敵」「理想のスタイル」
【モデルプレス＝2025/09/24】元乃木坂46の佐藤楓が23日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露した私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元乃木坂メンバー、大胆へそ出しコーデに釘付け
佐藤は「おともだちカメラと私服」と友人が撮影した写真を公開。「アクティブな夏だったな〜 このジーンズがお気に入りすぎて夏たくさん履いてたな〜」と夏を振り返り、赤いボーダーのクロップドニットから美しいウエストを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル神」「夏らしくて素敵」「理想のスタイル」「可愛すぎる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤楓、へそ出しコーデ披露
