TBS良原安美アナ、美脚透ける黒タイツ×ミニスカ姿に熱視線「スタイル抜群」「おしゃれ番長」
【モデルプレス＝2025/09/24】TBSの良原安美アナウンサーが23日、自身のInstagramを更新。パリ旅行でのミニスカートコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】TBS美人アナ、黒タイツで大胆美脚透け
良原アナは「たまらなく可愛い犬たちと沢山会えたパリ！」と現地での体験を報告し、黒のジャケットにベージュのミニスカートを合わせ、黒いタイツで美しい脚のラインを演出したパリらしい洗練されたスタイリングを披露。サングラスをかけた大人っぽい表情で立つ姿を写しており、パリでの食事やサイクリングの体験も綴っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「さすがおしゃれ番長」「パリが似合いすぎる」「脚綺麗」「大人の魅力が素敵」「夏休み満喫してますね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
