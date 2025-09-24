「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」第6弾ポスタービジュアル

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

公開中の「劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来」について、日本を含む全世界における、日本映画歴代興行収入1位を達成。9月12日より公開中の北米では、日本アニメ映画史上初となる、2週連続1位を記録した。

日本国内では、9月22日までの公開67日間で、観客動員2,372万7,443人、興行収入341億8,647万400円を記録。

8月より海外地域での公開を順次開始し、日本を含む全世界で9月22日までに、累計観客動員6,702万204人、総興行収入823億5,948万810円を記録(1ドル=145円換算)し、全世界で公開された日本映画における歴代興行収入1位を達成した(Sony Pictures Entertainment調べ)。

さらに、9月12日より公開中の北米では、日本アニメ映画史上初めて2週連続1位を獲得したほか、総興行収入1億ドル以上、累計観客動員891万人以上を記録している。