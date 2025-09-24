笑福亭鶴瓶、桐生祥秀＆森川葵との“貴重すぎる”豪華ショット「世界陸上お疲れ様会だったのですか？」「メッチャ楽しそう」
落語家の笑福亭鶴瓶（73）が22日、自身のインスタグラムを更新。豪華メンバーと過ごした「楽しい会」の集合写真を公開した。
【写真】「メッチャ楽しそう」笑福亭鶴瓶＆桐生祥秀＆森川葵との豪華ショット
鶴瓶は「昨日の今日で隣に桐生選手がいてくれる。なんていい日だ」とつづり、陸上選手の桐生祥秀（29）との2ショットを投稿した。
続けて、別の投稿では「桐生選手、森川葵、大庭Ｐ.藤井Ｐが参加の楽しい会でさした」（原文ママ）と、両手でグッドポーズをして満面の笑みを見せた写真を披露。写真には、俳優・森川葵（30）と桐生らが写っており、貴重な豪華ショットとなっている。
全員が笑顔を見せた楽しげな写真に、ファンからは「わぁー素敵な記念写真 豪華なメンバーですね」「メッチャ楽しそうなのが，師匠の笑顔から伝わって来る」「世界陸上お疲れ様会だったのですか？」などと反響が寄せられていた。
