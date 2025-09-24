チョン・ヨビンが“契約結婚”＆ ジニョンは“シングルファーザー”に 韓国ドラマ『優しい女 プ・セミ』U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のチョン・ヨビンとジニョンが主演する韓国ドラマ『優しい女 プ・セミ』が、29日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。
【写真】うるうる…涙ぐむ表情が切ないチョン・ヨビン
同作は人生の一発逆転を夢見て、余命わずかな財閥会長と契約結婚をしたボディガードの女性が、偽りの身分で3ヶ月を生き抜くスリル＆ロマンスドラマ。
経済的に恵まれない家庭に生まれ、財閥グループ会長のボディガードとして働く主人公キム・ヨンランを、近年ヒット作に多数出演するチョン・ヨビンが演じる。ヨンランは、一発逆転を夢見て、余命わずかな財閥会長と契約結婚を決意。彼女は莫大な遺産を狙う人々から身を守りながら、プ・セミという偽りの身分で3ヶ月間を生き延びることとなる。
『警察授業』『雲が描いた月明り』で知られるジニョンが、いちご農家を営むシングルファーザー、チョン・ドンミンを演じる。息子の通う幼稚園に新任教師として赴任してきたプ・セミとの出会いをきっかけに、彼は次第に彼女に心惹かれていく。
正体を隠して生きるセミと彼女を取り巻く人々の関係性、いったい誰を信じればいいのか…。スリリングな展開と緊迫の心理戦、その中で織りなされる、セミとドンミンの切なくも甘いロマンスが見どころとなっている。
■『優しい女 プ・セミ』作品情報
製作国：韓国
製作年：2025年
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：9月29日（月）夜11時 ※毎週月・火曜日配信
■スタッフ
監督：パク・ユヨン
■キャスト
チョン・ヨビン、ジニョン、ソ・ヒョヌ、チャン・ユンジュ、チュ・ヒョニョン ほか
■あらすじ
人生逆転を夢見て、余命わずかな財閥会長と契約結婚を結んだボディーガードのキム・ヨンラン。財閥が抱える莫大な遺産を狙う者たちから身を守るために、3ヶ月間「プ・セミ」という偽の人生を与えられた彼女。180度違う人生を迎え、とある男性と出会い…。
