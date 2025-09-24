TBSは24日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、同局で生中継された「東京2025世界陸上」のスペシャルアンバサダーを務めた俳優・織田裕二(57)に言及した。

織田はTBSの「世界陸上」中継で、1997年から2020年まで13大会連続でメインキャスターを担当。今大会はアンバサダーとして、2大会ぶりに復帰していた。

熱い思いを込めながらも、選手の心情に寄り添ったコメントで視聴者からの人気が高い織田だったが、20日放送のTBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）に出演し、今大会をもってアンバサダーを卒業すると明言。「もうやらないですよ。これで本当に卒業します。僕はテレビで応援しますから」「体力の限界！楽しいうちに辞めたい」などと語っていた。

同局の合田隆信専務は「大会公式のアンバサダーということで、大いに盛り上げていただいた。多大なるご協力をいただいた。終わったばかりなので次回のことは決まっていないが、イベントなど盛り上げていただいて、ただただ感謝。本当に感謝しております」と、大役を務めた織田へ何度も感謝を述べていた。