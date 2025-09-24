タカノフルーツパーラーが贈る♡十五夜限定パフェで秋の夜を彩る

秋の夜空に浮かぶ中秋の名月を眺めながら、季節の恵みに感謝する「十五夜」。そんな特別なひとときを、タカノフルーツパーラーが贅沢なパフェで演出します。2025年は10月6日（月）が十五夜。これに合わせて、10月1日（水）から10月13日（月）までの期間限定で、月やお団子をイメージしたスイーツが全8店舗に登場します。

十五夜を彩る限定「十五夜パフェ」

「十五夜パフェ」は、新宿髙島屋店・池袋東武店・京急上大岡店・JR名古屋高島屋店・横浜髙島屋店・川越丸広店・アトレ吉祥寺店の7店舗で提供されます。

カスタードやカラメルソースをベースに、ソフトクリーム、洋梨シャーベット、バニラアイスを重ね、洋梨パルフェをお月見団子に見立てています。

さらに、栗やパイを添えて秋らしい月の風情を表現。価格は税込2,200円（本体価格2,000円）、提供期間は10月1日（水）～10月13日（月）です。

新宿本店限定♡「和テイストパフェ～十五夜～」

新宿本店でのみ楽しめる「和テイストパフェ～十五夜～」は、アプリコットソースやほうじ茶ゼリー、さつまいもクリーム、甘酒グラニテなど和素材を贅沢に使用。

トップにはフルーツ、あんこアガーボール、そしてほうじ茶チュイルを月に見立てて飾り付けています。和と洋が調和する上品な味わいで、十五夜の夜にふさわしい一品。

価格は税込2,200円（本体価格2,000円）、提供期間は10月1日（水）～10月13日（月）です。

十五夜の夜に、甘美なひとときを♡

一年で最も美しいとされる中秋の名月に、タカノフルーツパーラーが贈る特別なパフェ。

伝統行事「十五夜」をテーマに、旬のフルーツや和の素材を贅沢に組み合わせた限定メニューは、この時期だけの楽しみです。

夜空に浮かぶ月を眺めながら、心も満たされるスイーツタイムをぜひ味わってみてください♪