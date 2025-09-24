µÈÂôÎ¼¼ç±é¡Ö¹ñÊõ¡×¸ø³«110Æü´Ö¤Ç¶½¼ý150²¯±ßÆÍÇË¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ£²¡×¤Ë23²¯±ßº¹¤ËÇ÷¤ë
µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë¤¬¡¢6·î6Æü¤Î½éÆü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«110Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë150²¯±ß¡¢Æ°°÷1066Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î¸ø¼°X¤¬24Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£16Æü¤Þ¤Ç¤Î102Æü´Ö¤Ç¶½¼ý142²¯7273Ëü1300±ß¡¢Æ°°÷1013Ëü5998¿Í¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ë®²è¼Â¼Ì¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¶½¼ý173²¯5000Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿03Ç¯¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×¡ÊËÜ¹¹î¹Ô´ÆÆÄ¡Ë¤Ë23²¯±ßº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
8·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«73Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¼ý105²¯3903Ëü3400±ß¡¢Æ°°÷747Ëü3454¿Í¤òµÏ¿¤·¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡¡THE MOVIE2¡¡¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡×°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶½¼ý100²¯±ß¤òÆÍÇË¡£8·î21Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«77Æü´Ö¤Ç¶½¼ý110²¯1633Ëü2800±ß¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±110²¯±ß¤Î83Ç¯¡ÖÆî¶ËÊª¸ì¡×¡ÊÂ¢¸¶°ÔÁ¶´ÆÆÄ¡Ë¤òÈ´¤¡¢Ë®²è¼Â¼Ì¤ÇÎòÂå¶½¼ý2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£7Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«77Æü´Ö¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¡Ê¶½¼ý¡Ë133²¯2514Ëü5900±ß¡¢Æ°°÷946Ëü6286¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ïºî²È¡¦µÈÅÄ½¤°ì»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£µÈÂô¤ÏÇ¤¶¢¡Ê¤Ë¤ó¤¤ç¤¦¡Ë¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤µ¤²¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦Î©²Ö´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤ò¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê15¡Ë¤È±é¤¸¾å¤²¤¿¡£
¹³Áè¤ÇÉã¤òË´¤¯¤·¤¿´îµ×Íº¤ò°ú¤¼è¤ë¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¤òÅÏÊÕ¸¬¡Ê65¡ËÈ¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦Âç³À½Ó²ð¤ò²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¤È¡¢¾¯Ç¯´ü¤ò±Û»³·ÉÃ£¡Ê16¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£µÈÂô¤Ï²£ÉÍ¤È¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼òî¼£Ïº¡Ê66¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²ÎÉñ´ì¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ï¡¢Âè98²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤Ë·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè96²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿µÜùõ½Ù´ÆÆÄºîÉÊ¡Ö·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¡ÖGKIDS¡×¤¬¡¢¿·ºî¤ÎÆüËÜ¼Â¼Ì±Ç²è½é¤È¤Ê¤ëËÌÊÆÇÛµë¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£¸ø³«¤ÏÍèÇ¯2026Ç¯½éÆ¬¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢27Æü¤Ë¥¿¥¤¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯±Ç²èº×¤Î¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£