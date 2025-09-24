次回『べらぼう』あらすじ。定信による改革の煽りを受ける吉原。打開すべく蔦重は政演・歌麿に仕事を依頼するも、意外な人物が反対を…＜ネタバレあり＞
現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。
その次回放送分となる、第37回「地獄に京伝」のあらすじが公式サイトにて公開されました。
＊以下第37回のネタバレを含みます。
大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。
蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。
さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。
＜第37回のあらすじ＞
春町（岡山天音さん）が自害し、喜三二（尾美としのりさん）が去り、政演（古川雄大さん）も執筆を躊躇する。
その頃、歌麿（染谷将太さん）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子さん）に報告する。
一方、定信（井上祐貴さん）は棄捐令、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。
その煽りを受けた吉原のため、蔦重は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本愛さん）がその企画に反論する。