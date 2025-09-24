¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¡Ö¶õ¹Á¤ÇÂçÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¥Ñ¥·¥ã¥ê¡¡¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î¡È2¥·¥ç¡É¤â¸ø³«
¡¡µÜºê¸©½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶¿¤Î¿ÍÊª¤È¤Î¡È2¥·¥ç¥Ã¥È¡É¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖËÜÆü¤è¤ê¤ª»Å»ö¤Ç2Çñ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¶õ¹Á¤ÇÂçÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËµÜºê¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë²¶¤¿¤Á¤ÎÆ¼Áü¤É¤³¤À¤è¡£ÃÏÍë¤ß¤¿¤¤¤ËÅ±µî¤·¤Æ¡¢¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤ÎÆ¼Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£µÜºê¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ê¥¢¶õ¹Á¤ÎµÇ°»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤Ò¤Ê¤¿¥Ù¥ó¥Á¡×¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢Æ±¸©½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦²¹¿åÍÎ°ì¤ÎÆ¼Áü¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯Èþ¤é¤Ç¤ª¤Þ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹ww¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÝÅÄ¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ±Å¹¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡µ×ÊÝÅÄ¤µ¤óÍ¥¤·¤¤´Á¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£