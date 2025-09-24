元モー娘。飯窪春菜「朝活っ」 耳付きニット帽姿で元AKBメンバーと有名スイーツ店へ！「幸せな朝」の声

元モーニング娘。の飯窪春菜（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。元AKB48メンバーと有名スイーツ店を訪れた様子を投稿した。

自身のインスタグラムで「オイモトーキョーの米粉のパンケーキをまちゃと食べに行ったよ」と元AKB48の真楪伶と有名スイーツ店を訪れたことを報告。

「朝活っ。あまじょっぱくて美味しかった〜」と米粉パンケーキのおいしさを伝えた。

「デジカメで撮るとこを動画で収めたら映えるんじゃないですか？！ってまちゃが発案してくれたんだけど、どうにもうまくいかなくてわたわたしてて可愛かった。ありがとね」とエピソードを明かした。

最後に「普段あまりグルテンフリーとか意識していないのだけど、朝から意識高めに過ごせて有意義な日になった気がしました」と耳付きニット帽＆サングラス姿でパンケーキを楽しむ写真を投稿した。

ネットでは「幸せな朝だね」「全部カワイイ」「朝活良いですね」「めっちゃ可愛い」などの声が上がった。