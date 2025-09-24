TBSは24日、東京・赤坂の同局で定例社長会見を行い、米動画配信大手「ネットフリックス」が来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得したことについて言及。今大会に関しては「ライブ放送は難しい」との見解を示した。

同局の龍宝正峰社長は「WBCだけでなく、国際的なスポ―ツ大会の放映権は高騰しており、経営的な負担は非常に大きくなっている。このままでは無料のスポーツ中継が減少していくのではという危機感がある」と語った上で「無料放送でなんとか視聴者の皆様のご期待にお応えしたい」とも話した。

そのために「広告主さまのご理解をいただきよりセールスを活発化させることも必要」とするが、「それだけでは大きなマイナスを埋めるまでにはいかない。また、海外の配信事業者はユーザー獲得のために大きな投資をし、資本力がある。こういう権利獲得の戦いは不利な状況にありつつあるのは否めない」と苦しい胸中を明かした。

また、ネットフリックス側からは事前説明などはなく突然の発表であったことも明かし、龍宝社長は「権利団体ごとに対応の仕方は変わってくるので、しっかりやっていくしかないのかなと思います」と説明。関係各所に確認を行った結果、「ライブ放送は難しい。非常に困難」との見解を示した。

ネットフリックスは8月26日、SNSで日本での「独占生配信」を発表。全47試合をライブとオンデマンドで配信し、テレビの地上波での中継はなくなる。2023年前回大会では、WBCを組織する「WBCI」とともに東京開催試合の運営・興行を担う読売新聞社を通じて国内の民間放送局などに放送・配信権を付与し、TBSとテレビ朝日が生中継を行った。

侍ジャパンが世界一に輝いた23年の前回大会では、TBSは1次ラウンドの韓国戦を放映し、平均世帯視聴率44・4％をマークして大きな反響。また、テレビ朝日が中継しドジャース・大谷が先発した準々決勝のイタリア戦は、野球中継歴代2位の平均世帯視聴率48％（ビデオリサーチ調べ）を記録した。