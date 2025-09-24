ダンプカーなどの荷台部分に取り付ける「架装物」などを巡って価格カルテルを結んだとして、公正取引委員会は２４日、製造販売４社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、そのうち東証プライム上場の「極東開発工業」（大阪）と子会社の「日本トレクス」（愛知）の２社に再発防止の排除措置命令と計約５９億円の課徴金納付を命じた。

他に、東証プライム上場の「新明和工業」（兵庫）と子会社の「東邦車輌」（神奈川）の２社も同法違反を認定されたが、ともに調査前に課徴金減免（リーニエンシー）制度で違反を申告したため、課徴金の処分は免れた。一方、極東開発工業は約２６億円、日本トレクスには約３３億円の課徴金納付が命じられた。

発表によると、極東開発工業と新明和工業は遅くとも２０２２年２月までに、ダンプカーやゴミ収集車といった「特装車」と呼ばれる車両に付ける荷台や圧縮装置などの架装物について、繰り返し情報交換を行った上、販売価格を引き上げる合意をした。運転車両と連結させる荷台部分「トレーラー」を販売している子会社２社も、ほぼ同時期に価格の値上げを合意。特装車とトレーラーはそれぞれ、カルテル後の半年ほどで価格が約１割上昇したという。

親会社２社は取り扱う特装車の分野でシェア（市場占有率）約７割、子会社２社はトレーラー分野でシェア約８割を占めているという。原材料となる鋼材などの価格が２１年頃から高騰したため、極東開発と新明和の２グループは高いシェアを背景に、そろって販売価格を引き上げることで利益確保を図ったとみられる。