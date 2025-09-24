あの（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/24】歌手のあのが23日、自身のInstagramを更新。異なるスタイルで美しい脚を披露したファッションコーデを公開し、話題を呼んでいる。

◆あの、美脚披露


あのは「アキデスネ」と投稿。ベージュのトレンチコートスタイルと水色のフリルスカートの2パターンで美しい脚を披露した写真を載せている。

この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「どっちも似合う」「真逆のスタイリング」「可愛い」「完璧スタイル」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

