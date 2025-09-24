谷まりあ、肌見せトップス着こなす“仕事帰り”ショット公開「色っぽい」「美しい女神」の声
【モデルプレス＝2025/09/24】モデル・タレントの谷まりあが23日、自身のInstagramを更新。素肌を見せた仕事帰りのスタイリングを披露し、反響が寄せられている。
【写真】谷まりあ、仕事帰りの肌見せコーデ
谷は「お仕事帰りに」と、黒のキャミソール風トップスを着用した仕事後の写真を公開。肩や鎖骨のラインが美しく際立つスタイリングとなっており、「夜はジャケットを羽織りました」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「美しい女神」「大人の魅力が素敵」「スタイル抜群」「仕草がたまらない」「ナイスセンス」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
