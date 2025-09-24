三上悠亜、膝上ワンピから美脚のぞく 美ボディラインも際立つ「どこからみても綺麗なシルエット」
【モデルプレス＝2025/09/24】タレントの三上悠亜が23日、自身のInstagramを更新。お気に入りのワンピースで美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、完璧シルエットのミニワンピ姿
三上は「お気に入りのワンピース着てお出かけ」とファッションを公開。「どこからみても綺麗なシルエット ウエストきゅっとくびれて、歩くたびに揺れるスカートのボリューム感も可愛い」と紹介し、グレーのワンピースで美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ウエストライン綺麗」「似合ってる」「完璧なシルエット」「女神」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三上悠亜、完璧シルエットのミニワンピ姿
◆三上悠亜、お気に入りワンピで美脚披露
三上は「お気に入りのワンピース着てお出かけ」とファッションを公開。「どこからみても綺麗なシルエット ウエストきゅっとくびれて、歩くたびに揺れるスカートのボリューム感も可愛い」と紹介し、グレーのワンピースで美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎ」「ウエストライン綺麗」「似合ってる」「完璧なシルエット」「女神」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】