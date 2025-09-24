【トルコ】
設備稼働率（9月）16:00
予想　N/A　前回　73.5%

【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（9月）17:00
予想　89.5　前回　89.0

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/13 - 09/19）20:00
予想　N/A　前回　29.7%（前週比)

新築住宅販売件数（8月）23:00
予想　64.9万件　前回　65.2万件
予想　-0.4%　前回　-0.6%（前月比

【チェコ】
チェコ中銀政策金利（9月）21:30
予想　3.5%　前回　3.5%

※予定は変更されることがあります。