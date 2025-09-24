これからの予定【経済指標】
【トルコ】
設備稼働率（9月）16:00
予想 N/A 前回 73.5%
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（9月）17:00
予想 89.5 前回 89.0
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/13 - 09/19）20:00
予想 N/A 前回 29.7%（前週比)
新築住宅販売件数（8月）23:00
予想 64.9万件 前回 65.2万件
予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（9月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
※予定は変更されることがあります。
設備稼働率（9月）16:00
予想 N/A 前回 73.5%
【ユーロ圏】
ドイツIfo景況感指数（9月）17:00
予想 89.5 前回 89.0
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（09/13 - 09/19）20:00
予想 N/A 前回 29.7%（前週比)
新築住宅販売件数（8月）23:00
予想 64.9万件 前回 65.2万件
予想 -0.4% 前回 -0.6%（前月比
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（9月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
※予定は変更されることがあります。