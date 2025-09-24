テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、２１日線が下支えに テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、２１日線が下支えに

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド一服も、２１日線が下支えに



0.6700 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6695 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6641 一目均衡表・転換線

0.6634 10日移動平均

0.6620 現値

0.6590 21日移動平均

0.6567 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6561 一目均衡表・基準線

0.6514 100日移動平均

0.6509 一目均衡表・雲（上限）

0.6499 一目均衡表・雲（下限）

0.6486 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6400 200日移動平均



豪ドル/ドルは、８月下旬以降の上昇トレンドが一服している。１０日線を下回っている。一方、２１日線は明確な下抜けとはならず、かろうじてサポート水準として機能している状況。ＲＳＩ（１４日）は５７．０と買いバイアス優勢の状況を維持している。現在の水準は１０日線と２１日線の間に位置している。

外部サイト