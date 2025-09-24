前田敦子、「進化が止まらない」キンタロー。と笑撃2ショット「面白過ぎる」「スゴっ!!」
俳優の前田敦子（34）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。お笑い芸人のキンタロー。との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】さすがにカオス！笑撃2ショットで話題の前田敦子＆キンタロー。
映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』公開前イベントに登場した2人。前田は「いつも面白くて進化が止まらないキンタローさんと はじめて2人で最高すぎる映画のイベントに出席させていただきました」とつづり、同映画の主演・レオナルド・ディカプリオのものまねをしたキンタロー。との2ショットを投稿。「もう絶対にスクリーンで観て欲しいです」とアピールしていた。
この投稿を見たファンからは「面白過ぎる2ショット（笑）」「スゴっ!!」「最高すぎる」「顔の大きさ！笑」「すごーい！公式コラボだ」「キンタローさんとの絡み久々に見た!!」「キンタローさんの面白さは進化し続けてますよね」などの反響が寄せられていた。
イベントでは、AKB48時代の前田のものまねでブレイクを果たし、今でもさまざまな場面で活躍するキンタロー。が、前田に対して「彼女なしではメシ食えない！すべては彼女から始まった。足向けて寝られない！命の恩人です」と感謝の思いを語る場面もあった。
