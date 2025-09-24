人気漫画家が“活動休止”発表のPerfume描く「Perfumeの未来に幸あれ」
漫画『昭和元禄落語心中』などで知られる漫画家の雲田はるこ氏が23日、自身のXを更新。2025年をもってコールドスリープ（活動休止）することを公式サイトで発表したPerfumeのファンアートとともに、感謝をつづった。
【写真】こだわりの世界観…Perfume2026年カレンダー
雲田氏は「Perfumeの東京ドームを見てきました」とし、「初めてのPerfumeだったんですが、良すぎて何回も泣いちゃった。ライブもファンの方も素晴らしかった」と初Perfumeのライブに大感激。「また会おうね！と何度も言っていたPerfumeの未来に幸あれ」とPerfumeの幸せを祈願し、「チケットのお礼にファンアートを描いたのでした」と、パープルとピンクでポップに描かれたファンアートを添えた。
さらに雲田氏は「Perfumeさんは雑誌のコラムで落語心中を褒めてくださったことがありまして、一生このご恩を忘れません。雑誌で褒めてくださった恩は、漫画家は一生忘れないのです！」と感謝をつづり、「休眠で鋭気を養ってまた元気に3人で踊るお姿を見せてください。これからも一生Perfumeでいてほしい」と、願いとともにPerfumeへの思いを吐露した。
